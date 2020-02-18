Из оперативного руководства правления "Газпрома" полностью выведена команда, которая пришла в концерн с его главой Алексеем Миллером в 2001 году из деловой и административной элиты Санкт-Петербурга.

В понедельник, 17 февраля, "Газпром" объявил, что на пенсию уходит главный бухгалтер Елена Васильева, а зампред-руководитель аппарата правления Михаил Середа переводится на другую работу в группе. Об этом сообщает "Интерфакс".

При этом Васильева была главбухом МП СПб и БТС, Середа - замгендиректора БТС по финансам. Петербургскую команду называли опорой Миллера, и считалось, что позиции ее представителей максимально устойчивы.

Петербургская команда начала выходить из правления "Газпрома" в феврале прошлого года, когда на пенсию вышел зампред по внутреннему рынку Валерий Голубев, до "Газпрома" служивший в рядах КГБ СССР и администрации Санкт-Петербурга. Миллер был назначен председателем правления ПАО "Газпром" в 2001 году. До этого он с 1991-го по 1996 год работал в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, когда этим ведомством руководил Владимир Путин.

В мае прошлого года объявили, что департамент 621 (по управлению корпоративными затратами) выводится за штат. "Изменения направлены на то, чтобы преодолеть инерционные препятствия в развитии компании", - так комментировал перемены в июне 2019 года сам Миллер.

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