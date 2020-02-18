Сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Каланчакском районе Херсонской области, недалеко от Северо-Крымского канала, схрон с гранатометами, тротилом и другим боеприпасами.

Об этом в Facebook сообщила пресс-офицер Херсонского областного управления СБУ Виктория Шакула.

Сообщается, что сотрудники СБУ достали из тайника 2 ручных противотанковых гранатомета, 1,2 кг тротила и 1 кг пиротехнической смеси, завернутые в полиэтиленовые пакеты. Уголовное производство открыто по статье 263 УК Украины: незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют, кто сделал этот схрон.

Скриншот, фото: Facebook/ Вікторія Шакула

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как СБУ сообщила о разоблачении российской ботофермы, которая занималась продажей оружия и наркотиками.