В Запорожье внезапно открыли школы после карантина, родители недовольны
Запорожские власти объявили об окончании карантина во всех школах и о восстановлении учебного процесса во вторник 18 февраля.
Соответствующее решение местная Рада приняла в понедельник, 17 февраля. Об этом заявил на своей странице в Facebook мэр города Владимир Буряк.
Глава Запорожья аргументировал данное решение тем, что количество детей, заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) значительно уменьшилось.
В то же время, чиновник призвал беречь себя и в случае обнаружения симптомов сразу же обращаться к врачам.
"Карантин в запорожских школах завершается - с завтрашнего дня (18 февраля - Ред.) ученики вернутся к учебе. Такое решение мы приняли сегодня, учитывая снижение количества больных детей", - говорится в сообщении.
Скриншот: Facebook/Владимир Буряк
Отметим, что решение властей вызвало негативную реакцию среди местных жителей. По словам комментаторов под постом мэра, их не предупредили заранее о внезапном окончании карантина. Кроме того, они недовольны тем, что дети будут подвержены риску заболеть, так как эпидпорог еще не уменьшился.
Скриншот: Facebook/Владимир Буряк
Напомним, карантин в Запорожье продлили во всех школах из-за гриппа и ОРВИ до 17 февраля. Также в Запорожской области на 8% превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Как писала "Страна", под Запорожьем от туберкулеза умерла девочка, которая больной ходила в школу.