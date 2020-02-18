Запорожские власти объявили об окончании карантина во всех школах и о восстановлении учебного процесса во вторник 18 февраля.

Соответствующее решение местная Рада приняла в понедельник, 17 февраля. Об этом заявил на своей странице в Facebook мэр города Владимир Буряк.

Глава Запорожья аргументировал данное решение тем, что количество детей, заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) значительно уменьшилось.

В то же время, чиновник призвал беречь себя и в случае обнаружения симптомов сразу же обращаться к врачам.

"Карантин в запорожских школах завершается - с завтрашнего дня (18 февраля - Ред.) ученики вернутся к учебе. Такое решение мы приняли сегодня, учитывая снижение количества больных детей", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Владимир Буряк

Отметим, что решение властей вызвало негативную реакцию среди местных жителей. По словам комментаторов под постом мэра, их не предупредили заранее о внезапном окончании карантина. Кроме того, они недовольны тем, что дети будут подвержены риску заболеть, так как эпидпорог еще не уменьшился.

Скриншот: Facebook/Владимир Буряк

Напомним, карантин в Запорожье продлили во всех школах из-за гриппа и ОРВИ до 17 февраля. Также в Запорожской области на 8% превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как писала "Страна", под Запорожьем от туберкулеза умерла девочка, которая больной ходила в школу.