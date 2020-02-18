В ночь с понедельника на вторник, 18 февраля, в Днепровском районе Запорожья неизвестные взорвали банкомат и фасад отделения "Укрсиббанка", которое располагается на первом этаже пятиэтажки по улице Бородинской.

Об этом сообщили в Отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Запорожской области.

Полиция получила сообщение о ЧП около 03:00. На место тут же выехали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, взрывотехники, кинологи и региональное руководство. Оказалось, что неизвестные подорвали банкомат и фасад филиала банка в пятиэтажке. Сумма, которой удалось завладеть злоумышленникам, устанавливается.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.194 и ст. 185 УК Украины: намеренное уничтожение или повреждение имущества и кража.

Фото: zp.npu.gov.ua

Напомним, в ночь на воскресенье, 16 февраля, под Николаевом грабители взорвали банкомат Приватбанка и вынесли 250 тысяч.