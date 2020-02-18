Эстония готова к тому, что президент России Владимир Путин примет участие во Всемирном финно-венгерском конгрессе в середине июня в Тарту. Однако информация о том, приедет ли Путин в Эстонию отсутствует.

Об этом сообщила представитель Министерства культуры Анн-Ли Реймана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR. По словам Анн-Ли Рейманы, организаторы конгресса и сотрудники Департамента полиции и погранохраны, который будет отвечать за безопасность мероприятия, подготовились к возможному приезду Путина.

"У нас пока нет никакой информации о том, планирует ли президент Путин принять участие в этом мероприятии. Мы обратились в российское посольство, но они также не знают", - сказала Реймана.

В связи со Всемирным конгрессом и визитом глав государств полиция готова мобилизовать дополнительные силы из других подразделений Южной Эстонии. Об этом сообщил глава Тартуского отделения полиции Вейко Ярва.

Напомним, 8-й Всемирный конгресс финно-угорских народов пройдет с 17 по 19 июня. В церемонии открытия примут участие президенты Финляндии, Венгрии и Эстонии. Весной прошлого года лидер Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила на конгресс российского коллегу Владимира Путина. Кальюлайд считает, что Эстония должна оставаться среди тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией. По ее словам, бойкот двустороннего сотрудничества является неразумным, хотя иногда такая политика является удобным оправданием.

Напомним, Эстония требует от России 5% территории по Тартускому договору от 1920 года.

Как сообщала "Страна", Эстония не будет ратифицировать договор о границе с Россией.