Сегодня, 18 февраля, возле города Золотого Луганской области, где 29 октября прошлого года развели войска, началось обострение.

Именно туда осенью ездил президент Украины. Националисты ему устроили "коридор позора", в результате чего он вынужден был говорить, что "не лох". После чего радикалы заявили, что все равно уходить оттуда не собираются.

Как сообщает штаб ООС, сепаратисты начали наступление. Выступил с заявлением и Владимир Зеленский.

В "ЛНР" утверждают, что работает диверсионная группа, есть разрушения среди гражданской инфраструктуры.

"Страна" приводит сообщения всех сторон, а также собирает информацию из других источников. В 12 часов на Банковой состоится брифинг, который мы также будем подробно освещать.

11:05 Поддерживающий Порошенко волонтер Мирослав Гай пишет, что ВСУ возвращают артиллерию в Золотом.

11:00 Сегодня с утра проходит заседание СНБО.

После него, в 12:00, запланирован брифинг при участии секретаря СНБО Алексея Данилова, руководства Генштаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

10:55 Украина потеряла два опорных пункта в ходе обострения на Донбассе. Об этом сообщила нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко и потребовала вызвать в парламент министра обороны, чтобы он отчитался о ситуации на фронте.

10:40 Стали известны потери ВСУ и сепаратистов в боях под Золотым, по сообщению ООС.

Со стороны ВСУ: один погиб, четверо получили легкие ранения.

Со стороны "ЛНР": один погиб, пятеро тяжело ранены.

10:30 Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обострения на фронте. Назвал это провокацией врага, направленной на срыв мирных переговоров. Сказал, что собирает СНБО по этому поводу.

Но отметил, что курс на мир при этом остается неизменным.

"Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен.

Это не просто циничная провокация, целью которой является разбередить Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами.

Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

10:20 В "Народной милиции ЛНР" рассказали, что, по их мнению, прозошло на линии разграничения.

"Рано утром в районе 06.00, диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направление позиций наших защитников в районе н.п. Голубовское. Наши наблюдатели своевременно выявили движение противника и продолжали наблюдение за дальнейшими его действиями.

При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трех ранено", - говорится в заявлении.

После этого, с целью эвакуации раненых, начался артобстрел в направлении Голубовского, Сокольников, Донецкого и Смелого.

"Зафиксированы разрушения среди гражданской инфраструктуры, экстренные службы не могут подъехать к местам разрушений. Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах своих домов", - говорят в "ЛНР".

10:10 Сообщение "ЛНР" об обострении возле Золотого.

"Сегодня, 18 февраля 2020 года, в период с 06.00 до 09.00 зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня с направления подконтрольных вооруженным формированиям Украины населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории Луганской Народной Республики в направлении населенных пунктов: Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское с применением тяжелого вооружения (крупнокалиберной артиллерии и минометов)", - говорится в сообщении властей "ЛНР".

По их данным, особенно от обстрелов пострадали поселки Кировск и Донецкий. Информация о жертвах не поступала.

10:00 Официальное сообщение штаба ООС о ситуации близ Золотого, приводится полностью.

"Сегодня утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

Подразделения Объединенных сил, обороняясь, дают адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - говорится в заявлении штаба.