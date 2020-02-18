На Донбассе, 18 февраля, прошло боевое столкновение около сил ВСУ и боевиков так называемой "ЛНР" у населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское и Хутор Вильный. В рядах ВС Украины есть погибший и раненые.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook во вторник, 18 февраля.

Как отмечается, украинские военнослужащие ответили противнику на их атаки и смогли сохранить контроль над своими позициями. В результате один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили легкие ранения, им предоставляют медицинскую помощь.

Со стороны боевиков также есть потери - один погибший и пять тяжелораненых. Они запросили режим тишины.

"В готовности к применению находятся подразделения резерва Объединенных сил. Ситуация полностью контролируемая. Продолжаем защищать Украину от агрессора", - отмечается в сообщении.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Напомним, утром, 18 февраля, на Донбассе резко обострилась обстановка и начались широкомасштабные боевые столкновения в районе Золотого - там, где в прошлом году произошло разведение войск.

Ранее сообщалось, что штаб ООС отчитался о ликвидации 27 бойцов противника в январе.

Также мы писали, что в штабе ООС рассказали, как будут минировать Азовское море.