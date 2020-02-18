В немецком Бундестаге предложили ввести дополнительные антироссийские санкции, если Москва не прекратит бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Об этом со ссылкой на главу внешнеполитического комитета Бундестага Норберта Реттгена пишет Bild.

"Если преступления будут продолжаться, против России следует ввести новые санкции", - заявил он.

"Целевая бомбардировка гражданских лиц российскими военно-воздушными силами является отвратительным военным преступлением. Многие умирают, миллион человек уже в бегах. Отводить взгляд, как это делает Запад, - это позор, и это противоречит нашим собственным интересам безопасности", - заявил Реттген.

Он потребовал жестких шагов, чтобы заставить Путина переосмыслить политику в Сирии: "Сейчас необходимо максимальное политическое и экономическое давление на Россию с целью прекратить бомбардировки гражданского населения. Если преступления продолжатся, должны быть введены санкции против России".

Напомним, армия Сирии взяла под полный контроль Алеппо.