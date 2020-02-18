На заседании Верховной Рады во вторник, 18 февраля, нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко потребовала вызвать в парламент министра обороны, чтобы он отчитался о ситуации на Донбассе.

"Мир в глазах Путина может увидеть только мазохист. Известно ли вам, что Украина утром потеряла два опорных пункта, у нас несколько раненых и погибших", - заявила Ирина Геращенко, выступая перед нардепами в начале заседания.

По ее словам, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генштаба должны быть вызваны в Раду, чтобы отчитаться о ситуации на Донбассе.

Напомним, утром 18 февраля штаб ООС заявил об обострении ситуации на Добассе, в районе Золотого, где в 2019 году состоялось разведение войск. Сообщалось об обстреле украинских позиций вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Также известно, что украинские защитники понесли потери.

После этого президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.