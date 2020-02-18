После резкого обострения на Донбассе 18 февраля, которое президент Украины Владимир Зеленский увязал с 5-й годовщиной Дебальцевского котла, боевики так называемой "ЛНР" дали свою версию причин эскалации.

По заявлениям сепаратистов украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Кировском и поселке Донецкий на территории т.н. "ЛНР", в результате чего они получили множественные повреждения.

"Сегодня, 18 февраля 2020 года, в период с 06.00 до 09.00 зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня с направления подконтрольных вооруженным формированиям Украины населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории Луганской Народной Республики в направлении населенных пунктов: Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское с применением тяжелого вооружения (крупнокалиберной артиллерии и минометов)", - говорится в сообщении сепаратистов.

"В результате данных обстрелов зафиксированы множественные повреждения гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Кировское, Донецкий", - уточнили в представительстве.

Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала, более подробная информация уточняется.

Позже в т.н. "народной милиции ЛНР" рассказали, что, по их мнению, произошло на линии разграничения.

"Рано утром в районе 06.00, диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направлении наших позиций в районе н.п. Голубовское. Наши наблюдатели своевременно выявили движение противника и продолжали наблюдение за дальнейшими его действиями.

При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух военных погибло и трех ранено", - говорится в заявлении.

После этого, с целью эвакуации раненых, начался артобстрел в направлении Голубовского, Сокольников, Донецкого и Смелого.

"Зафиксированы разрушения среди гражданской инфраструктуры, экстренные службы не могут подъехать к местам разрушений. Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах своих домов", - говорят в т.н. "ЛНР".

Ранее сообщалось, что на Донбассе 13 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный.

Также мы писали, что глава "ЛНР" Пасечник после обстрелов в Золотом обвинил Зеленского в "терроре народа Донбасса".