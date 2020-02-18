В Киев снова приедут эксперты Международного валютного фонда. Они будут проводить технические обсуждения касаемо того, как ускорить рост экономики.

Об этом со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана передает УНИАН.

Так, сообщается, что команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение более мощного роста и обеспечения стабильности. Когда именно прибудут специалисты из МВФ, еще неизвестно.

Напомним, в начале декабря прошлого года Украина все же договорилась МВФ о дальнейшем кредитовании. Правда, Киев должен принять последние предварительные меры для утверждения программы. Например, речь о принятии законопроекта №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен снизить риски негативных последствий возможной денационализации ПриватБанка.

Также мы писали, что по состоянию на середину февраля МВФ затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой программы сотрудничества с Киевом.