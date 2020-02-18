Украине понадобится 50 лет и 100 млрд долларов инвестиций для модернизации основных фондов, чтобы достичь уровня соседних стран - Словакии и Беларуси.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной "Экономической стратегии: рост через инвестиции", сообщает РБК-Украина.

По информации ведомства, основные украинские средства производства изношены на 60%.

"Для того, чтобы нам, например, нарастить до 50%, 48, 45, нам нужно примерно 50 млрд долларов инвестиций в следующие 5-10 лет. А если мы хотим дойти до уровня, например, 35-38% износа, то должно быть все 100 (млрд долларов - Ред.)", - сказал он.

По его словам, уровень изношенности фондов составляет 35% в Словакии, 38% - в Беларуси и 42% - в Молдове.

"Чтобы нам догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение следующих 50 лет", - сказал Милованов.

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