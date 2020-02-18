После резкого обострения ситуации на Донбассе (утром 18 февраля штаб ООС сообщил о наступлении сепаратистов в районе Золотого) президент срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом пресс-служба Офиса президента сообщила в Telegram-канале.

Так, заседание СНБО состоится 18 февраля утром, после него, в 12:00, запланирован брифинг при участии секретаря СНБО Алексея Данилова, руководства Генштаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Скриншот: t.me/OP_UA

Напомним, о том, что на Донбассе обострилась ситуация, "Страна" писала еще в конце января. Официально эту информацию не подтверждали до сегодняшнего дня, однако мы сообщали, что ожесточенные обстрелы велись на участке разведения войск у Золотого в Луганской области.