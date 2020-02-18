Во вторник, 18 февраля, состоится очередное заседание Верховной Рады. Депутаты продолжат рассматривать поправки к земельному закону.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Так, заседание начнется в 10:00 с регистрации нардепов, далее отведено время для оглашения объявлений, заявлений и предложений от депутатских фракций и групп. После чего парламентарии продолжат рассматривать во втором чтении проект закона о снятии моратория на продажу земли. Отметим, что за два дня, 6-7 февраля, нардепы успели проголосовать менее чем 500 поправок к документу из 4 000 имеющихся в наличии.

Кроме того, депутаты проголосуют за внесение в повестку законопроекта об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Так же на рассмотрение могут вынести проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск.

Также во втором чтении планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Напомним, в Раде на пятницу, 21 февраля, запланировали отчет о работе правительства Гончарука.