В окрестностях города Золотое, где осенью развели войска, идет уже третье обострение боев за последние недели.

И если раньше штаб АТО отмалчивался и не подтверждал бои, то сегодня выпустил официальное заявление о том, что противник перешел в наступление и штурмует украинские позиции.

По сути это первое такое утверждение за многие месяцы - сепаратистов официально обвинили в попытке выйти за линию разграничения. Впрочем, в "ЛНР" это отрицают и говорят, что атаковали как раз украинцы.

Как уже рассказывала "Страна", бои за "серую зону" в этом районе начались в конце января. А 8 февраля в "ЛНР" обвинили Украину в атаке на их позиции под Золотым и гибели четырех бойцов. Однако в Киеве этого никак не прокомментировали.

Теперь о погибших сообщают уже в штабе ООС, президент собирает заседание СНБО и дает брифинг для прессы.

"Страна" разбиралась в новом витке обострения и к чему он приведет.

"Идет бой". Заявление Украины

По данным Операции объединенных сил, атака на украинские позиции началась с раннего утра. Приводим заявление штаба полностью.

"Сегодня утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

Подразделения Объединенных сил, обороняясь, дают адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - говорится в заявлении штаба.

Позже, около 11 часов утра по Киеву, штаб заявил, что бой окончен. Потери с каждой стороны составляют по одному человеку плюс четверо раненых у ВСУ и пятеро - у "ЛНР".

Правда, позже Генштаб заявил, что у сепаратистов погибло четыре человека. Пока гибель своих людей противник не подтверждает.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, погибший - 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов из 72-й бригады.

Что говорят сепаратисты

В "ЛНР" же заявили, что наступления вели украинские войска.

"Рано утром в районе 06.00, диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направление позиций наших защитников в районе н.п. Голубовское. Наши наблюдатели своевременно выявили движение противника и продолжали наблюдение за дальнейшими его действиями. При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трех ранено", - говорится в заявлении.

После этого, с целью эвакуации раненых, начался артобстрел в направлении Голубовского, Сокольников, Донецкого и Смелого.

"Зафиксированы разрушения среди гражданской инфраструктуры, экстренные службы не могут подъехать к местам разрушений. Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах своих домов", - говорят в "ЛНР". Один житель Голубовского тяжело ранен и доставлен в больницу.

Поддерживающий сепаратистов военкор Юрий Котенок так описывает события у себя в телеграм-канале:

"Сегодня утром 18 февраля противник применил по г. Кировск крупный калибр — артиллерию 152-мм, которая била с нескольких направлений. Под прикрытием огня танков и ствольной арты штурмовые группы ВСУ выдвинулись на позиции НМ ЛНР. Активно применялись средства РЭБ. Одновременно была осуществлена попытка диверсии по обесточиванию Алчевска, Кировска и ряда нп ЛНР.

Что хотели? Отбить опорники (опорные пункты - Ред.) НМ ЛНР. Что получили в итоге? ... Атакующие порядки противника были накрыты дежурными огневыми средствами".

В местных телеграм-каналах публикуют видео, как из подконтрольного сепаратистам Кировска идет обстрел позиций украинских сил.

В тоже время, офицер ВСУ, который находится на месте событий так описал происходевшее.

"Ночью было "весело", валили с той стороны из всего что можно. Прилетов крупного (калибра - пояснение) по нашим позициям было под сотню. Только на моем участке около пяти трехсотых (раненых), пока еще подсчитываем. Почему это они начали, пока неясно - мы вперед не двигались. Зато от них пошла вперед штурмовая группа, но не на моем участке. Где - не знаю, слышал, что отогнали обратно. Будем разбираться сейчас в причинах. Но сейчас утром уже потише гораздо, во всяком случае обстреливать прекратили. Есть информация, что сепары тяжелую технику подтягивают. От штаба нашего по всем подразделениям пошел приказ на готовность номер раз - к вероятному встречному бою. Но, повторяю, сейчас пока успокоились. Но, может быть, следующей ночью повторят", - рассказал "Стране" офицер ВСУ.

К слову, сегодня же с утра в "ДНР" заявили, что под минометный обстрел попала северная окраина Горловки, где пострадало пять домов. "По уточненным данным, в результате обстрела в Зайцево повреждено пять домостроений по следующим адресам: улица Карбышева, 101, 103, 104, 107, 109", - говорится в заявлении местных властей.

Правда, имеет ли отношение обстрел Горловки к событиям под Золотым - неизвестно. Но в целом создает картину не просто случайного инцидента, а системного обострения.

Ситуация под Золотым. Что происходит?

В районе населенного пункта, как уже говорилось, бои продолжаются с конца января.

О них еще тогда детально рассказывала "Страна". Однако официально ни власти Украины, ни представители "ЛДНР" и РФ, тогда практически не комментировали ситуации.

Вероятно, в Киеве и Москве не желали дезавуировать историю с разведением войск под Золотым да и в целом обострять политическую обстановку вокруг Донбасса - что неизбежно затруднило бы и без того непростой переговорный процесс.

Суть же истории была в том, что ВСУ и сепаратисты начали войну за серую зону в окрестностях Золотого, где прошлой осенью прошло разведение войск.

"Под Золотым-4, сепары после отведения войск тут же начали сдвигать свои позиции вперед. В итоге к 18 января они придвинулись почти на полкилометра вперед и начали окапываться почти в жилой зоне. В ответ наши отработали из минометов квадрат, куда выдвинулись сепаратисты. Выбили их и сами закрепились там. Сепары тоже хотят нас выбить и лупят по нашим окопам", - описал тогда "Стране" ситуацию источник в армии.

Второй виток насилия произошел уже через несколько дней. Тогда погибли четверо солдат "ЛНР". И мимо этого уже пройти не смогли: власти "республики" сделали резкое заявление с обвинениями в адрес Украины и лично президента Владимира Зеленского, обвинив того в "терроре против населения Донбасса".

Поэтому то, что произошло сегодня - похоже на "ответку" за убитых сепаратистов.

Реакция Зеленского и военных

После известий о бое под Золотым президент заявил, что собрал заседание СНБО. И связал обострение с годовщиной Дебальцевского котла.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является разбередить Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - сказал Зеленский.

Он при этом заявил, что будет продолжать курс на мир.

"Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - сказал президент.

После заседания СНБО прозвучали новые комментарии. Глава Генштаба Руслан Хомчак заявил, что атака сепаратистов шла с трех направлений. Встречный бой завязался на посту "Баня" 72-й ОМБР. По словам Хомчака, ВСУ с того поста отошли, поскольку нужно было обстрелять его из артиллерии.

"Там был бой, они отошли. Наш двухсотый остался там, и двухсотые противника также. Противника там тоже нет", - сказал Хомчак.

Украина потеряла 1 человека, сепаратисты, по данным Хомчака - четверых. Договорились о том, чтобы забрать тела. При этом, по словам Хомчака, участки разведения не задеты обострением. "По Золотому не было ни одной проблемы с момента разведения", - заявил Хомчак.

"Не нужно разгонять зраду, что началась война, мы все контролируем", - закончил брифинг начальник Генштаба.

Потом слово взял Зеленский. Он назвал случившееся провокацией. "Мы уверенно приближаемся к остановке войны и к миру", - тем не менее сказал президент и перешел к теме коронавируса.

Правда, еще минуту назад глава Генштаба заявил, что это была не провокация, а попытка сепаратистов "отпраздновать" годовщину Дебальцево.

Но в целом сложилось впечатление, что у Зе не намерены педалировать эту тему и "громко хлопать дверью". И хотят оставаться в мирном процесса - как его понимают в Украине.

С другой стороны, обращает на себя внимание тот факт, что заявление об обострении в Золотом прозвучали именно сегодня, 18 февраля (хотя бои шли там с конца января). Именно сегодня вечером по требованию России ООН должна рассмотреть вопрос о Минских соглашениях (в отказе от их выполнения Москва обвиняет Киев). Но после информационной волны по обострению у Золотого у Киева появится повод с трибуны ООН в ответ обвинить Россию и сепаратистов в нарушении режима прекращения огня, который также предусмотрен Минскими соглашениями.

Что означает бой под Золотым

Как мы уже говорили - ситуация в этом районе накалялась уже несколько недель. Но в Киеве этого предпочитали не замечать - пока не произошло уже серьезных боестолкновений. В результате которых, видимо, ВСУ потеряли опорный пункт.

Стороны обвиняют в атаке друг друга, но очевидно, что в нынешней ситуации столкновения на Донбассе будут продолжаться.

В рамках концепции "нельзя допустить полного перемирия, так как продолжение боев доказывает миру, что мы продолжаем сражаться за территории", которую исповедуют в украинской власти, такие вещи будут происходить постоянно.

И сегодняшний случай - лишнее доказательство того, что без политического урегулирования добиться полного прекращения огня невозможно.

А нынешнее обострение еще более усложняет процесс нахождения точек соприкосновения на переговорах. И без того не простых. Как уже писала "Страна", новая встреча Нормандской четверки под большим вопросам. Глава МИД России Лавров заявил, что пока нет прогресса ни на одном из направлений, о которых было договорено в Париже, а президент РФ Владимир Путин в ходе последнего разговора с Зеленским прямо спросил у него намерен ли Киев выполнять Минские соглашения?

Зеленский же и его команда с одной стороны говорят, что переговоры продолжаются, а с другой требуют перемотра Минских соглашений, на что Россия не соглашается. В такой ситуации мирный процесс все больше заходит в тупик, что и предопределяет, увы, новые обострения на фронте.