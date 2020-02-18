В Украине из-за необычно теплого февраля дельфины все ближе подплывают к морским берегам на мелководье. Так, например, на Азовском море их заметили всего в паре метров от берега.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "Голос Запорожья".

Очевидцы засняли млекопитающих на берегу Арабатской стрелки в воскресенье, 16 февраля. Дельфины резвятся у пустынного берега, радуясь солнечной и теплой погоде.

Видео: YouTube/ Голос Запорожья

Напомним, во вторник,18 февраля, в Украине по-прежнему тепло. В больше части областей - без осадков. Небольшие дожди возможны только на западе и в нескольких центральных регионах. Ветер, который еще 17 февраля был достаточно сильным, успокоится. По данным синоптиков, такая весенняя погода будет сохраняться до выходных.