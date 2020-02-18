Утром, 18 февраля, на Донбассе резко обострилась обстановка и начались широкомасштабные боевые столкновения в районе Золотого - там, где в прошлом году произошло разведение войск.

Об этом штаб ООС сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - заявили в штабе ООС.

Отметим, что под Золотом обострение идет уже давно, о чем "Страна" писала еще несколько недель назад.

Ранее сепаратисты обвиняли силы ООС в том, что они зашли в серую зону и вели огонь по позициям "ЛНР", в результате чего погибло четверо их солдат.

В тоже время, штаб ООС официально признал обострение на данном участке только сегодня.