В субботу, 15 февраля, в Китае умер фигурист из Украины Николай Бондарь, ему было 29 лет.

Об этом сообщает специализированный портал Skating.com.ua.

Пока что подробности случившегося не раскрываются, известно лишь, что у спортсмена во сне остановилось сердце. Но это предварительные данные.

В мае 2020 году спортсмену бы исполнилось 30 лет. В Китае Бондарь работал тренером, он жил в городе Сучжоу.

Фото: skating.com.ua

Отметим, что Николай Бондарь трижды завоевывал бронзу на чемпионате Украины - в 2007, 2008 и 2009 году. Также он участвовал в юниорском чемпионате мира 2007/08.

Напомним, как писала ранее "Страна", в Китае сейчас - вспышка коронавируса. Число жертв вируса Covid-19 уже выросло до 1 875 человек, зараженных уже 76 328.