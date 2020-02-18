В Белой Церкви под Киевом полиция задержала двух парней за грабеж, разбой и изнасилование женщины. Они признались в содеянном, им 18 и 19 лет.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Преступники напали на прохожую поздно вечером на безлюдной улице. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Другой - наблюдал со стороны, потом забрал у потерпевшей мобильный телефон. После чего они скрылись в неизвестном направлении.

Раненая женщина, которая жила неподалеку, смогла добраться домой. Там она вызвала медицинскую помощь и полицейских, которым описала приметы нападавших. Каретой скорой помощи 41-летнюю жительницу Белой Церкви доставили в больницу.

Позже полицейские отыскали и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 18-ти и 19-ти лет. Они признались в содеянном, предоставили показания.

По данному факту открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 186 (грабеж), по ч. 1 ст. 187 (разбой) и по ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Младшему злоумышленнику, который похитил у женщины мобильный телефон, инкриминируют грабеж. Его старший товарищ подозревается в совершении разбойного нападения и изнасиловании. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения для задержанных выберет суд.

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Київської області

Напомним, в прошлом году на остановке общественного транспорта в Белой Церкви двое мужчин силой затолкали в автомобиль женщину и увезли ее в одну из квартир, где ее удерживали длительное время. Они ограбили ее и изнасиловали. Позже их задержали.