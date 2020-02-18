Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о планируемой эвакуации из китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса Covid-19, граждан Украины и других государств и заверил, что бояться этого совершенно не стоит.

Об этом передает официальный Facebook МВД Украины.

Арсен Аваков в эфире ток-шоу "Свобода слова" рассказал, что планируется эвакуация до 50 украинцев и 36 иностранцев из стран, обратившихся с запросом помочь эвакуировать их граждан. Это в частности Норвегия, Израиль, Беларусь, Испания, Черногория, Аргентина, Доминиканская Республика, Эквадор, Коста-Рика, Панама и другие страны.

Кроме того, министр представил двух работников ГСЧС Украины в костюмах бактериологической защиты, которые будут работать с эвакуированными.

Видео: facebook.com

"Все наши сотрудники будут обеспечены таким комплектом спецодежды. Он полностью защитит от процедур, которые будут проводиться. Так будут одеты все, начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего объекта, где будут находиться эвакуированные граждане", - сказал министр.

Ранее "Страна" сообщала, что первый заразившийся коронавирусом украинец готовится к выписке в Японии.