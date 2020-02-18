Спецслужбы Казахстана объявили о проведении спецоперации в ходе которой были задержаны два террориста, которые планировали устроить взрывы в публичных местах. Их задержали еще четыре дня назад, но сообщили власти об этом только сейчас.

"Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 14 февраля 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Алматы задержал и с санкции суда подвергнул аресту 2 приверженцев деструктивного религиозного течения.

В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.

На указанных лиц возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма (статья 255 УК) и пропаганды терроризма (статья 256 УК).

По материалам следствия, арестованными лицами готовились террористические акты на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей. Расследование продолжается", - заявили в пресс-службе КНБ.

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