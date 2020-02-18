Самый богатый человек мира, основатель и владелец компании Amazon Джефф Безос объявил о беспрецедентной благотворительной акции. Он выделяет $10 миллиардов на финансирование программ, ученых, активистов, общественных организаций, которые занимаются защитой окружающей среды и противодействием последствиям изменения климата.

Для борьбы с этими негативными явлениями миллиардер создал "Фонд Земли", который уже этим летом начнет выдавать гранты экологическим активистам.

Об этом миллиардер написал в своем Instagram.

"Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, чтобы усилить известные пути и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету, которую мы все разделяем. Эта глобальная инициатива будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации - любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Мы можем спасти Землю... Я выделяю 10 миллиардов долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля - это то, что нас всех объединяет - давайте защищать ее вместе", - написал Безос.

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