Последние данные полученные из Китая по поводу распространения коронавируса Covid-1, увы, оптимизма не внушают. Количество зараженных людей и летальных случаев продолжает расти.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника, 17 февраля, (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 76 328 человек, умерло уже 1 875 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 72 528 в Китае, 800 за границей. Смертельные исходы - 1 870 в Китае (в том числе 1 в Гонконге, 1 на Тайване), 3 случая за границей. На материковой части Китая вылечить удалось 12 552 человека", - заявили чиновники от медицины.

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