Глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал еще об одном варианте передачи участка украино-российской границы под контроль Киева.

Таким вариантом может быть создание коридора безопасности под контролем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Но при этом принципиальной позицией Киева остается передача границы украинским пограничникам. Об этом министр иностранных дел рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова".

"Это идеальный вариант, над которым работает и правительство, и президент, и все остальные. Каким образом мы прийдем к этому - этот неидеальный путь к этому идеальному варианту - возможен тот, что, например, был предложен в первом "Минске" еще в 2014 году, когда было записано о том, что вдоль украинско-российской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. К большому сожалению, большинство забыли о том, что такое достигнуто было соглашение, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров", - сказал Пристайко.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос того, "насколько жизненной конструкцией" является создание на всей неподконтрольной территории зоны "совместных патрулей", состоящих из национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и представителей так называемых "ЛДНР".

Видео: Свобода слова на ICTV

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