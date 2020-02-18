Криминальному авторитету Евгению Анисимову, который был задержан в одном из ТРЦ Киева в это воскресенье, 16 февраля, избрали меру пресечения.

Суд по мере пресечения прошел в Запорожье поздним вечером 17 февраля, в понедельник. Бизнесмену Евгению Анисимову, который подозревается в создании организованной преступной группировки, коллегия судей Заводского райсуда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Будут ли адвокаты подавать апелляцию на данное решение, пока что неизвестно, как передает УНИАН.

Ранее "Страна" показала полное видео задержания в киевском ТРЦ "смотрящего" за Запорожьем Евгения Анисимова.