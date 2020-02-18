Информацию о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая во второй раз полгода попала в московскую больницу, опроверг директор театра "Ленком" Марк Варшавер, сообщают РИА-Новости в Telegram.

"У Инны Михайловны чуть поднялось давление, и она сама съездила к своему врачу. Только что с ней разговаривал - сейчас Инна Михайловна дома, чувствует себя хорошо, все в порядке", - сказал РИА Новости Варшавер.

По его словам, слухи, которые публикуют в интернете, становятся "невыносимыми".

Ранее "Страна" сообщала, что в июне 2019 года Инна Чурикова была госпитализирована после падения на сцене и уже спустя две недели её выписали из больницы. Позже актриса призналась, что упала со сцены из-за проблем со зрением.