Курьезный случай произошел в киевском ТРЦ "Гулливер" на Спортивной площади в центре столицы, где задержали необычного хулигана, который пытался разбить дорогой товар.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в полиции.

16 февраля в парфюмерном отделе торгового центра правоохранители поймали молодого мужчину, который бегал по магазину от охранников и пытался сбросить с полок выставленные на продажу флаконы с парфюмом. Ему удалось разбил французские нишевые духи за 8 тысяч гривен за флакон. Когда он это сделал, вытащил телефон и начал снимать поднявшийся переполох и результаты своих "трудов" на видео.

Охрана задержала хулигана, которому, как оказалось, 22 года. Его передали в руки прибывшей полиции. Правоохранители подозревают, что задержанный выполнял своеобразную повинность за проигрыш в какой-то молодежной игре и дебоширил, чтобы не ударить в грязь лицом перед сверстниками.

За эту шалость ему грозит по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины от штрафа 8500 гривен до 5 лет ограничения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, как в столице около 15 подростков в возрасте от 10 до 16 лет толпой ограбили магазин на улице Грушевского.

Также мы сообщали, что в Киеве дикий кот забежал в магазин посуды и разгромил его.