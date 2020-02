Специальным американским судам в понедельник не удалось поймать в надводные сети обе многоразовые створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщили поисково-спасательные службы.

Вслед за их отделением от стартовавшей на орбиту ракеты они упали в Атлантику. Между тем, они находятся на плаву, и спасательные суда смогут отбуксировать их на берег.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Как сообщалось, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в понедельник успешно стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Примерно через 45 минут после старта ракеты два специальных морских судна - Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике должны были "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые спускались на парашютах.

В ходе предыдущего запуска в конце января была поймана лишь одна из двух створок обтекателя ракеты SpaceX.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX при запуске в понедельник также не смогла в автоматическом режиме совершить мягкую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Она упала в океан вблизи платформы.

По сообщению SpaceX, тем не менее, ее удастся доставить на берег.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск назвал имена астронавтов, которые поведут Crew Dragon в первый управляемый полет, а также о том, что появилось видео полета корабля Crew Dragon для проверки системы спасения экипажа.