Примет ли Украина самолет из Китая?

Ни одна спецоперация ГосЧС еще не вызывала такого всеобщего интереса, как предстоящая эвакуация украинцев из охваченного эпидемией вируса "Ковид-19" китайского Уханя. И дело не в том, что самолет туда не может вылететь уже третью неделю, – как раз наоборот, многих беспокоит, что этот самолет может вылететь и вернуться.

И вчера стала известна предполагаемая дата его возвращения – четверг, 20 февраля.

Далеко не все ждут пассивно.

Поскольку самолет должен прибыть в Киев, то в районах Киевской области уже разгорается паника по поводу того, что эвакуированных поселят в одном из санаториев на их территории. Это вызвало не только протесты местных жителей, но и официальные решения районных органов власти, которые требуют не размещать у них потенциальных носителей вируса.

Паника достигла даже Львовской области, где происходят те же процессы, что и в Киевской, хотя очевидно, что никто через полстраны везти наших "уханьцев" на карантин не будет.

Все это означает одно: недоверие населения и даже местных властей к центральной власти. Не то, чтобы им была безразлична судьба украинцев, застрявших в эпицентре эпидемии, но им небезразлична собственная судьба, поскольку никто не верит в то, что власть не сможет надежно проверить эвакуируемых на предмет наличия вируса, надежно их изолировать и, наконец, обеспечить лечение в случае, если вирус таки появится.

Недоверие это вполне обосновано состоянием отечественной медицины, которое видно каждому украинцу, которому приходится сталкиваться с государственным здравоохранением. И потому даже распространено мнение, что уж лучше бы нашим "уханьцам" остаться в Китае: если они вдруг заболели, там у них больше шансов вылечиться.

Есть ли у "мюнхенского проекта" шанс в Украине?

Самая скандальная тема последних дней – "украинский" план Мюнхенской конференции по безопасности – вчера продолжала активно обсуждаться. Ко вчерашнему дню стало окончательно ясно, что этот план по восстановлению мира на Донбассе – не российская провокация, а действительно результат работы большого количества экспертов со всей Европы. И этот план имеет серьезную поддержку в Евросоюзе.

То, что "мюнхенский проект" не получил одобрения у большинства политиков Украины, вполне понятно. План создан в основном сторонними наблюдателями без эмоций, на основе того, какой из вариантов развития событий будет наиболее выгоден жителям Донбасса и гражданам Украины в целом. Поэтому, естественно, он – компромиссный, а компромиссы с "террористами" и "агрессором" – это явно не то, на что сегодня готова основная масса политиков.

Националистическая их часть просто не может принять никакого компромисса, разрушающего планы по построению моноэтнической Украины с националистической идеологией, а прагматичное большинство политиков боится быть заклеванным агрессивным меньшинством.

Между тем, ничего страшного в этом плане нет. Прекращение огня и налаживание диалога с Донбассом – это все обещалось Владимиром Зеленским еще во время предвыборной кампании и было поддержано абсолютным большинством избирателей. Другое дело, что сегодня Зеленский уже не столько хочет понравиться своим избирателям, сколько боится агрессивного меньшинства. Поэтому он и критикует "мюнхенский проект", давая понять, что выполнять его не собирается.

Однако есть еще один аспект этого плана. Он не только предлагает шаги по установлению мира на Донбассе, но и предлагается в качестве дорожной карты по снятию санкций с России. А поскольку идея снятия санкций с каждым годом набирает популярность в Евросоюзе, то мюнхенский план может стать лакмусовой бумагой для принятия решений по ним: если его (план) выполнят, санкции снимут, но, если его не выполнят по вине Украины, – санкции тоже снимут. Так что Зеленскому стоит десять раз подумать, прежде чем отказываться.

Заработает ли "платформа примирения"?

Тем временем в Украине вроде бы идут процессы как раз в духе "мюнхенского проекта". Вчера советник секретаря СНБО Сергей Сивохо объявил о запуске инициативы "Национальная платформа примирения и единства", и это название вполне коррелирует с предложением "мюнхенского проекта" насчет перезапуска национального диалога.

Причем можно не сомневаться, что сам Сивохо прекрасно понимает: для того, чтобы добиться примирения с Донбассом, необходима полная идеологическая перезагрузка нынешнего украинского государства. И он же понимает, что нынешняя власть на такой решительный шаг не пойдет. А потому "платформа примирения" обречена на провал.

Для реального примирения нужны не местные инициативы на Донбассе, а решения на центральном уровне. В частности, решение о том, чтобы законы об украинизации, декоммунизации и героизации УПА были отменены или, как минимум, не действовали на тех территориях, которые сегодня являются неподконтрольными.

Для реального примирения нужно восстановление пенсионных выплат всем гражданам Украины, вне зависимости от места их постоянного проживания. Но законопроект, который их восстанавливал, уже провален Верховной Радой, причем по вине провластной фракции "слуг народа". И уж если "слуги народа" не хотят дать пенсионерам Донбасса то, что они заработали, то как можно ожидать, что они пойдут на более резонансные шаги вроде предоставления региону права на родной язык и свою историю?

И это, не говоря уже о том, что никто в сегодняшней власти не готов к диалогу с лидерами сепаратистов. А если не вести этот диалог, то о каком примирении может быть речь?

Позволят ли детям менять пол?

И еще один скандал вчерашнего дня – законопроект о правах подростков, внесенный представителем "Слуги народа" Ладой Булах. Законопроект вполне европейский, однако именно этим он и вызвал бурное недовольство.

Дело в том, что среди прочих норм в нем прописана возможность самостоятельного доступа подростков с 14 лет к их медицинским документам. Проще говоря – подросткам с 14 лет разрешается проводить все медицинские процедуры без участия и согласия родителей.

В этом многие увидели право подростка с 14 лет делать аборт и даже менять пол. Прямо оно не прописано, однако из текста законопроекта как бы подразумевается. И теоретически это действительно будет возможно, хотя понятно, что у обычного украинского подростка на операцию по смене пола банально не будет денег.

Однако само обсуждением темы законопроекта о правах подростков подняло еще одну тему. Ведь очень часто против него выступают те же люди, которые раньше выступали в поддержку ассоциации с Евросоюзом, а сейчас ратуют за вступление в него.

Между тем, повышенное внимание к правам человека (в том числе и ребенка) – неотъемлемая часть демократической системы самых развитых стран ЕС. И если даже теоретически представить, что Украину сделают кандидатом на вступление в Евросоюз, то никто не позволит нам строить государство на примере Польши, поскольку главная в Евросоюзе не она. Так что, выбирая евроинтеграцию, нужно понимать, что идет в комплекте.