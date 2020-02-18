Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил, что после деоккупации Донбасса в органы местного самоуправления по результатам выборов попадут те, кто занимал высокие посты в "ЛДНР". По его мнению, это естественно для демократического государства.

О выборах министр сказал 17 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы хотели бы избежать легализации любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения. Именно поэтому была предложена модель демократическая. Украина как демократическое государство избрало для себя эту модель. Это проведение местных выборов, которые там долгое время не проводились, для того, чтобы избрать минимальную власть на местах, районах", - сказал Пристайко.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

Дипломат не исключил, что часть руководителей органов местного самоуправления в ОРДЛО после реинтеграции по результатам выборов останется на постах.

"Мы хотим легализировать людей на локальном уровне. И люди, которые их выберут, должны знать, что они несут теперь ответственность, что в их районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют. Мы это понимаем, мы не наивные. Но это путь демократического государства, который мы избрали", - резюмировал глава МИД.

Как писала "Страна", Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о желании провести выборы на Донбассе осенью одновременно с местными.

В России эти планы посчитали невозможными.