Двое граждан Украины, инфицированных коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess", чувствуют себя нормально.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут вообще завтра", - сказал он.

По его словам, двое украинцев, которые входят в экипаж корабля, на данный момент проходят лечение в военном госпитале.

Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Общее число заболевших на круизном лайнере составляет 454 человека.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Ранее "Страна" рассказывала, что российская туристка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.