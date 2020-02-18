Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отбывает на Генеральную ассамблею ООН. С ее трибуны он намерен говорить о том, что Украине необходима миротворческая миссия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.

Об этом глава МИД заявил 17 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с Генеральным секретарем и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН. В частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем, насколько это возможно, такую операцию", - сказал Пристайко.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

Глава дипломатического ведомства также отметил, что Украина настаивает именно на миротворческом контингенте по всей территории ОРДЛО, а не только на линии соприкосновения, как об этом говорит Российская Федерация.

Ранее "Страна" рассказывала, как у плана по вводу миротворцев на Донбасс появились первые реалистичные очертания.

В то же время в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии саммита Ялтинской стратегии YES-2019, что он против международных миротоворцев на Донбассе.