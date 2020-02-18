В России зафиксирован первый случай насильной госпитализации из-за подозрений на коронавирус в России, сообщает телеканал 360.

Петербурженку Аллу Ильину принудительно вернули в Боткинскую больницу, откуда она сбежала 7 февраля.

Ильина отдыхала на острове Хайнань и 31 января вернулась в Россию. Сначала ее привезли в Хабаровск, взяли анализы на коронавирус, но ничего не нашли и отпустили в Петербург.

Ильина рассказала, что ее обманом заманили в больницу со словами: "Не волнуйтесь, это всего на одни сутки". Все началось с вызова "скорой" 4 февраля из-за боли в горле. Но вместе с медиками приехали специалисты из Роспотребнадзора, которые поместили ее в карантин.

Через день женщине сказали, что в боксе инфекционного отделения Боткинской больницы придется провести две недели. Такой вариант не устроил Ильину, и она 7 февраля устроила побег. Девушка сидела в боксе, который нельзя было открыть изнутри. Но так как Ильина закончила физмат, она нашла провода в двери, замкнула цепь и вырвалась на свободу. Из-за этого женщину прозвали "петербургской Сарой Коннор" — героиней из фильма "Терминатор".

Сбежав, Ильина сама платно сдала анализы. Но Роспотребнадзор они не устроили.

Спустя несколько дней после побега Ильина написала пост в Instagram, рассказав о пребывании в больнице и том, как выбралась из бокса.

До этого ее никто не искал, но после появления записи главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев посчитал действия Ильиной хулиганством. В то же время главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подала в суд иск с требованием принудительно отправить беглянку на карантин.

Ильина не могла понять, почему ее хотят положить в стационар. Роспотребнадзор ответил, что нет доказательств, что женщина здорова. 13 февраля к ней пришли сотрудники ведомства. Ильина не открыла дверь, пообещав сделать это только в присутствии адвоката. Он приехал, но специалисты уже покинули подъезд. Тогда Ильина решила судиться с ведомством из-за действий его сотрудников.

Заседание состоялось 17 февраля. Его сделали максимально открытым, почти никто не надел маски. Представители Роспотребнадзора утверждали, что Ильина может быть опасна для окружающих — ведь именно это является основанием для принудительной госпитализации, согласно закону об основах охраны здоровья россиян.

В итоге, Ильину все же вернули в бокс. Когда женщина вышла из зала суда, она поцеловала мужа, зная, что коронавирус передается воздушно-капельным путем.

Вернувшись в карантин, Ильина отметила, что в палате стало комфортнее. Более того, Боткинская больница сократила сроки карантина после побега Ильиной. Пациентов отпустят раньше ожидаемого.

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