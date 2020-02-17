Власти Китая планируют убрать из оборота купюры, которые были в обращении во время эпидемии коронавируса.

Об этом 17 февраля сообщает телеканал CNN.

Утоняются, что купюры подвергнут глубокой очистке, а некоторые банкноты уничтожат.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый коронавирус может сохраняться в течение по меньшей мере нескольких часов на поверхности.

Теперь китайские банки обеззараживают наличные деньги с помощью приборов с ультрафиолетовым светом и высокой температурой, после чего хранят в течение 7-14 дней, прежде чем опять выпустить в оборот.

Деньги, которые попадут в банк из больниц, стихийных рынков и других мест с высоким риском инфицирования, будут "специально обработаны" и отправлены обратно в Центральный банк вместо рециркуляции.

Чтобы компенсировать количество денежной массы, банки выпустят новые наличные. Так, в январе банк выделил 4 млрд юаней ($573 млн) в новых банкнотах в Ухань.

Напомним, что в Китае отменили премьеру новой серии Бондианы "Не время умирать" из-за коронавируса.

Также мы писали о случае, когда вооруженные грабители украли в Гонконге сотни рулонов туалетной бумаги, ставшей дефицитом из-за вируса.