В Китае уничтожат деньги, которые ходили по стране во время вспышки коронавируса
Власти Китая планируют убрать из оборота купюры, которые были в обращении во время эпидемии коронавируса.
Об этом 17 февраля сообщает телеканал CNN.
Утоняются, что купюры подвергнут глубокой очистке, а некоторые банкноты уничтожат.
По данным Всемирной организации здравоохранения, новый коронавирус может сохраняться в течение по меньшей мере нескольких часов на поверхности.
Теперь китайские банки обеззараживают наличные деньги с помощью приборов с ультрафиолетовым светом и высокой температурой, после чего хранят в течение 7-14 дней, прежде чем опять выпустить в оборот.
Деньги, которые попадут в банк из больниц, стихийных рынков и других мест с высоким риском инфицирования, будут "специально обработаны" и отправлены обратно в Центральный банк вместо рециркуляции.
Чтобы компенсировать количество денежной массы, банки выпустят новые наличные. Так, в январе банк выделил 4 млрд юаней ($573 млн) в новых банкнотах в Ухань.
Напомним, что в Китае отменили премьеру новой серии Бондианы "Не время умирать" из-за коронавируса.
Также мы писали о случае, когда вооруженные грабители украли в Гонконге сотни рулонов туалетной бумаги, ставшей дефицитом из-за вируса.