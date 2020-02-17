Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) планирует арендовать тир для стрельбы из пистолета и штурмовой винтовки за 480 тыс. гривен.

Об этом говорится в планах закупок ведомства в системе публичных закупок Prozorro.

Как указано, бюро планирует арендовать стрелковый тир для стрельбы на 400 часов.

Объявление было обнародовано 14 февраля.

Ожидаемая стоимость аренды тира - 480 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что в этот же день стало известно, что НАБУ хочет купить герметичные кроссовки с антибактериальной стелькой почти на 370 тысяч гривен.

Тендер также объявлен 14 февраля, в День всех влюбленных. Согласно документации, верхний слой материала кроссовок должен быть выполнен из сочетания микрофибры/влагостойкой замши и высокопрочного синтетического материала (сетки), которая должна занимать не менее 25% площади внешней части.

Еще мы писали, что Сытник не собирается сам уходить с поста директора НАБУ.