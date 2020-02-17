НАБУ собирается арендовать тир для стрельбы из пистолета и штурмовой винтовки
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) планирует арендовать тир для стрельбы из пистолета и штурмовой винтовки за 480 тыс. гривен.
Об этом говорится в планах закупок ведомства в системе публичных закупок Prozorro.
Как указано, бюро планирует арендовать стрелковый тир для стрельбы на 400 часов.
Объявление было обнародовано 14 февраля.
Ожидаемая стоимость аренды тира - 480 тыс. гривен.
Ранее сообщалось, что в этот же день стало известно, что НАБУ хочет купить герметичные кроссовки с антибактериальной стелькой почти на 370 тысяч гривен.
Тендер также объявлен 14 февраля, в День всех влюбленных. Согласно документации, верхний слой материала кроссовок должен быть выполнен из сочетания микрофибры/влагостойкой замши и высокопрочного синтетического материала (сетки), которая должна занимать не менее 25% площади внешней части.
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