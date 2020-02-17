Представленная президентом Украины Владимиром Зеленским информация о числе пленных, подлежащих обмену с Киевом, недостоверна.

Об этом заявила в понедельник представитель самопровозглашенной "ЛНР" в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева, передает РИА Новости.

Киев в конце января передал новый список граждан для обмена с Донбассом в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в этом регионе.

Позже, 15 февраля, Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что "более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса".

"Цифры, которые он (Зеленский, - Ред.) озвучил на Мюнхенской встрече, не соответствуют действительности. Сначала заявляется в районе 200, потом говорится о 246 человек… Господин Зеленский, вы ознакомьтесь, пожалуйста, с теми списками, которые представители Украины предоставили представителям республики (в рамках минских переговоров, - Ред.)", - сказала Кобцева.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Украины допустил новый обмен пленными еще до встречи нормандского формата.

Также мы писали, что в Донецке отказались от обмена пленными всех на всех до полного прекращения обстрелов на Донбассе.