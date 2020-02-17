В поселке городского типа Лозовая Харьковской области трое подростков 2007 года рождения провалились под лед. Двоих из них спасти не удалось.

Об этом сообщает сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла 17 февраля в 19:35. В ГСЧС поступила информация о том, что двое детей погибли, а третьего спасли местные жители.

Бойцы подразделения ГСЧС достали из пруда тела двух утонувших подростков. При этом к работе были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пострадавшего ребенка с переохлаждением и состоянием средней тяжести госпитализировали в больницу.

Похожий случай произошел на днях в Запорожской области: три ребенка провалились под лед. Врачам не удалось их спасти.

А в прошлом году тоже в Харьковской области провалился под лед и утонул шестилетний мальчик.