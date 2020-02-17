Китайская премьера новой ленты о Джеймсе Бонде "Не время умирать", которая должна была состояться в апреле в Пекине, отменена из-за коронавируса. Продюсеры 25-го фильма об агенте 007 также отменили и промотур по КНР.

Об этом сообщает издание Deadline.

На премьерный показ в китайскую столицу должен был приехать исполнитель роли Бонда Дэниел Крэйг. Свое решение продюсеры картины объяснили введением карантина на территории Китая и "неопределенностью, связанной с развитием эпидемии".

Коронавирус не только сорвал премьеру части Бондианы, но и существенно подкосил индустрию развлечений в КНР. Крупнейшие кинотеатры в стране закрыты на неопределенное время.

При этом Китай - вторая страна по величине кассовых сборов после США. Например, предыдущий фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр" заработал 881 млн долларов, из них 84 миллиона принесли ему китайские зрители.

Мировая премьера "Не время умирать" состоится в Великобритании 2 апреля. В Украине фильм выйдет в прокат 9 апреля.

Ранее "Страна" писала, что Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Также мы рассказывали, что из-за заражения коронавирусом умер глава госпиталя в Ухане.