В Гонконге вооруженные грабители украли у курьера 600 рулонов туалетной бумаги, которую в городе вымели с полок магазинов из-за паники по поводу коронавируса. Ущерб составил около 2000 гонконгских долларов ($218 или 5300 грн).

Об этом сообщает ВВС.

По словам полиции Гонконга, мужчины напали с ножом на работника службы доставки, выгружавшего бумагу возле супермаркета Wellcome в районе Монг Кок.

Полиция уже арестовала двоих подозреваемых в грабеже и вернула несколько украденных рулонов.

В магазинах по всему городу резко истощились запасы вещей первой необходимости. Несмотря на заверения правительства о том, что вспышка вируса не влияет поставки товаров, жители лихорадочно запасаются туалетной бумагой, а также рисом, макаронами и чистящими средствами.

Еще в Гонконге исчезли из продажи медицинские маски и дезинфицирующие средства для рук.

Волны паники были отмечены и в Сингапуре. Там тоже вымели из магазинов туалетную бумагу, дезинфицирующие средства и маски после новостей о 75 подтвержденных случаях коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что в Китае стали считать преступлением сокрытие симптомов коронавируса.

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