Государственная налоговая служба Украины на своей странице в Facebook указала, что продавцам не надо хранить чеки из POS-терминалов.

Почти в каждой торговой сети можно увидеть, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки из POS-терминалов).

В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержит.

Бухгалтеры и продавцы часто хранят постерминальные чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако это не так.

Ранее "Страна" информировала, что в некоторых случаях ФОПам не нужен кассовый аппарат.

Также в налоговой рассказали, когда ФОПы могут тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды.