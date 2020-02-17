Фискалы сообщили, что продавцам не надо хранить чеки из POS-терминалов для проверки
Государственная налоговая служба Украины на своей странице в Facebook указала, что продавцам не надо хранить чеки из POS-терминалов.
Почти в каждой торговой сети можно увидеть, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки из POS-терминалов).
В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержит.
Бухгалтеры и продавцы часто хранят постерминальные чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако это не так.
Ранее "Страна" информировала, что в некоторых случаях ФОПам не нужен кассовый аппарат.
Также в налоговой рассказали, когда ФОПы могут тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды.