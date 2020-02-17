Киевские правоохранители задержали валютного грабителя, отобравшего у жителя столицы $30 тысяч. Подозреваемый в краже взят под стражу судом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

12 февраля грабитель вместе с сообщниками разместил на сайте minfin.com.ua объявления о покупке иностранной валюты по выгодному курсу. В этот же день по его объявлению обратился мужчина, желавший продать 30 тысяч долларов. Псевдо-покупатель и продавец договорились о встрече.

Когда жертва прибыла на место встречи на улице Саксаганского, грабитель предложил сесть на заднее сиденье автомобиля. Сразу после этого он заблокировал двери авто, так что их невозможно было открыть изнутри.

Когда продавец достал валюту, он выхватил купюры из рук, выскочил из автомобиля и побежал в направлении улицы Льва Толстого.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось быстро задержать. Его действия квалифицированы по ч.5 ст.186 Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский районный суд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №10 об избрании меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве девушка пришла купить гривни на сумму $26 тысяч, а ее ограбили и заперли в обменнике.

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