Работники китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, находятся на двухнедельном карантине в боксах на предприятии. Три раза в день китайцам меряют температуру, питание оставляют у комнат, где они живут, а двери потом обрабатывают.

Об этом говорится в сюжете UA:Житомир.

"Все девять сотрудников, вернувшихся из Китая после празднования Нового года, сейчас будут находиться на карантине и жить все это время в боксах на предприятии", - говорится в сюжете.

Как отметила врач предприятия Марина Александрова, всем, кто возвращается, меряют температуру и спрашивают, не контактировали ли с больными, не болели ли их родственники.

Александрова говорит, что на здоровье они не жаловались и приехали из провинции, которая находится далеко от эпицентра коронавируса. В ближайшее время должны приехать еще трое китайских строителей.

Три раза в день китайцам меряют температуру, питание оставляют у комнат, где они живут, а двери, которые они закрыли, потом обрабатывают.

"Их сегодня осмотрели медицинские работники из Житомирской центральной районной больницы. Ситуация докладывается два раза в день нашему управлению здравоохранения. Причин для паники никаких нет", - добавил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Видео: youtube.com

Реконструкцию международного пути М-06 Киев - Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево и Ужгород) в Житомирской области проводит с 2018 года подрядная организация Sinohydro Corporation Limited (КНР).

По данным Государственной миграционной службы, до выезда за границу, на объекте работали около 40 человек из КНР.

Напомним, что почти сотня человек в Житомирской области оказалась больна свиным гриппом.

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