Дмитрия Диброва экстренно увезла в больницу скорая помощь. Российскому ведущему стало плохо в Москве в кинотеатре "Октябрь".

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

По информации канала, журналист, который в ноября отметил 60-летний юбилей, перенес приступ. По предварительному диагнозу, с ним случился эпилептический припадок, во время которого он потерял сознание.

Телезвезде вызвали "скорую", которая увезла его в больницу.

Как писала "Страна" прошлым летом, ведущий и его 30-летняя жена, обладательница титула "Миссис Россия-2017" Полина в попали в ДТП, когда ехали на мотоцикле.

А чуть более недели назад мы сообщали, что в Москве экстренно госпитализировали с пневмонией 65-летнего актера Валерия Гаркалина.