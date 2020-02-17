Телеведущего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали после потери сознания в кинотеатре
Дмитрия Диброва экстренно увезла в больницу скорая помощь. Российскому ведущему стало плохо в Москве в кинотеатре "Октябрь".
Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
По информации канала, журналист, который в ноября отметил 60-летний юбилей, перенес приступ. По предварительному диагнозу, с ним случился эпилептический припадок, во время которого он потерял сознание.
Телезвезде вызвали "скорую", которая увезла его в больницу.
Как писала "Страна" прошлым летом, ведущий и его 30-летняя жена, обладательница титула "Миссис Россия-2017" Полина в попали в ДТП, когда ехали на мотоцикле.
А чуть более недели назад мы сообщали, что в Москве экстренно госпитализировали с пневмонией 65-летнего актера Валерия Гаркалина.
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