Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Украинские новости.

Примечательно, что тендер объявлен 14 февраля, в День всех влюбленных. Согласно тендерной документации, верхний слой материала кроссовок должен быть выполнен из сочетания микрофибры/влагостойкой замши и высокопрочного синтетического материала (сетки), которая должна занимать не менее 25% площади внешней части.

Носок сверху должен быть усиленным для защиты всех пальцев, все просроченные швы должны быть закреплены с помощью ленты, которая герметизирует швы.

Подошва должна быть амортизирующей резиновой с нескользящим профилем, носок и пятка должны быть усилены дополнительным слоем основного материала, форма колодки должна максимально повторять форму стопы.

Стелька должна быть антибактериальной с влагоотталкивающими свойствами. Кроссовки должны подходить на весну, лето, осень.

Пара кроссовок 42 размера должна весить не более 800 грамм. Весь товар должен быть одного цвета. Стоимость одной пары кроссовок должна составить 4 100 гривен.

Ранее "Страна" разбиралась, как чиновники и бизнес зарабатывают на госзакупках.

Также мы писали о том, что Бахматюк обвинил НАБУ в занижении цены продажи активов VAB банка в 32 раза.