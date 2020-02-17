Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, подписавший рекомендации в виде 12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона, попал на скандальный сайт "Миротворец".

Как свидетельствует информация на сайте ему вменяется "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и "манипулирование общественно значимой информацией".

Причина в том, что документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона" "по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу". "Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию", - пишет Миротворец.

Фото: myrotvorets.center

Ранее "Страна" писала о том, почему на Западе выдвинули план по Донбассу, который не понравился Украине.

Также мы писали о том, что доклад о 12 шагах к миру на Донбассе вновь опубликовали на сайте Мюнхенской конференции.