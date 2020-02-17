В Киеве на улице Николая Закревского группа подростков избила бездомного мужчину по имени Анатолий. Удары наносили три девочки.

Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

Происшествие случилось в воскресенье, 16 февраля.

Началось все с того, что подростки попросили бездомного купить им алкоголь. Когда тот выполнил их просьбу, они повалили его на землю и начали избивать ногами по голове.

Мужчину спасло то, что вмешался случайный прохожий, который вызвал полицию и скорую помощь.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

На записи инцидента видно, как неравнодушные очевидцы пытаются вразумить подростков, но у тех на лицах не заметно следов раскаяния или стыда. Они лгут, обвиняют бомжа в краже денег и постоянно порываются сбежать.

Когда на место происшествия приехали полицейские, подростки впали в истерику. Самый младший по имени Захар упал в обморок. Пока его осматривали медики и полицейские, остальные скрылись.

Похожий случай был прошлой весной в Харькове, где пятеро подростков избили мужчину ногами.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве банда подростков избивает людей возле ТРЦ "Гулливер".