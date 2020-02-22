Сегодня, 22 февраля, отмечается Вселенская родительская суббота. Это первый день в 2020 году, принято поминать своих усопших родственников.

В году родительских суббот несколько. Вселенские означают, что помин не только по самым близким, а всем православным христианам, которые умерли и стали частью царства Божьего.

"Страна" рассказывает, что сегодня можно и нельзя делать, как правильно поминать. Для удобства читателей мы приводим соответствующие молитвы.

Как поминать, что можно и нельзя делать в родительскую субботу

По церковным традициям не нужно отказываться от домашней работы в родительский день, в отличие от больших православных праздников.

Посещение кладбища в родительскую субботу считается больше народным обычаем. Самое главное в такие дни - прочитать молитвы, которые мы предлагаем вниманию ниже.

Если семья решила посетить кладбище, то нужно там убраться, зажечь свечу или лампадку, а вот нести еду и алкоголь не надо.

Помянуть умершего лучше всего добрыми делами. Еще можно отнести на нужды храма растительное масло, муку или другие продукты.

Вечером в родительскую субботу дома можно организовать поминальный ужин. Злоупотреблять алкоголем не стоит - можно выпить стопку вина. Нельзя веселиться, слушать музыку, смотреть развлекательные передачи по телевизору.

Вечер родительской субботы нужно провести спокойно и умиротворенно. Можно добрыми словами вспомнить об умерших родственниках и всех знакомых.

Накануне же, днем, рекомендуется прочитать молитвы. Это можно делать как дома, так и в храме.

Молитвы в родительскую субботу

Публикуем две молитвы об усопших - общую и об умерших родителях.

Календарь родительских суббот в 2020 году

Помимо сегодняшней родительской субботы, в этом году их будет еще несколько. "Страна" публикует даты и рассказывает о них.

Три родительские субботы всегда выпадают на Великий пост, а именно его второй, третьей и четвертой неделе. В 2020 году это 14, 21 и 28 марта. В эти дни верующие, как правило, ходят в храм и участвует в литургии.

Самая большая родительская суббота - на девятый день после Пасхи. В 2020 году это вторник, 28 апреля. Этот день называется еще Радоницей - после встречи праздника с живыми, прихожане должны поздравить с воскрешением Господним и мертвых.

Троицкая Родительская суббота — это день поминовения, который отмечается перед праздником Троицы. В этом году - 6 июня. Это суббота также будет Вселенской.

Дмитриевская родительская суббота - 2 ноября 2020 года. Она выпадает на субботу перед Днем иконы Казанской Божьей матери. И хоть установлена дата была в честь павших воинов, современные православные стараются помолиться о всех усопших родственниках.