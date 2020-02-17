Фото: pndl.bsmu.edu.ua

В Киеве правоохранители разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина. Задержан мужчина, который изготавливал в ней психотропные вещества.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержание проводили сотрудники Национальной полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4.

Скриншот из Facebook прокуратуры Киева

Производивший наркотики 35-летний мужчина оказался ранее судимым киевлянином, в том числе за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Задержанный киевлянин, делавший наркотикиВещественные доказательства

Во время проведения обысков по месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли около 200 грамм амфетамина, лабораторное принадлежности, которые использовались для его изготовления, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное производство наркотиков). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранителей устанавливают его возможных сообщников, причастных к изготовлению и распространению наркотических веществ.

Ранее "Страна" сообщала, что производивший в своем гараже амфетамин киевлянин получил 9 лет тюрьмы.

Мы также рассказывали, что в Броварах поймали полицейского, который торговал амфетамином, не снимая формы.

 

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