В Киеве правоохранители разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина. Задержан мужчина, который изготавливал в ней психотропные вещества.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержание проводили сотрудники Национальной полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4.

Производивший наркотики 35-летний мужчина оказался ранее судимым киевлянином, в том числе за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Во время проведения обысков по месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли около 200 грамм амфетамина, лабораторное принадлежности, которые использовались для его изготовления, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное производство наркотиков). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранителей устанавливают его возможных сообщников, причастных к изготовлению и распространению наркотических веществ.

Ранее "Страна" сообщала, что производивший в своем гараже амфетамин киевлянин получил 9 лет тюрьмы.

Мы также рассказывали, что в Броварах поймали полицейского, который торговал амфетамином, не снимая формы.