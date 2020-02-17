Украина эвакуирует из китайского Уханя до 25 иностранных граждан. Самолет, которым будет осуществляться эвакуация, будет зонирован с целью избежания возможного заражения людей коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Украинские новости.

"Сегодня мы говорим о 49 украинцах, которые будут эвакуированы, и до 25 иностранных граждан", - сказал он.

Эвакуация начнется 18 февраля, прибытие самолета в Украину ожидается в четверг. Ляшко подчеркнул, что люди с симптомами острого респираторного заболевания не будут допущены на борт. Перед посадкой людей осмотрят китайские врачи, в дороге рейс будут сопровождать украинские медики.

15 февраля аргентинские власти предложили своим гражданам, которые желают покинуть китайский город Ухань, ставший центром эпидемии коронавируса Covid-19, прилететь в Киев, чтобы пройти карантин.

Ранее в Украине выбрали два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.

Напомним, что эвакуируемых из Уханя аргентинцев оставят в Украине на 14 дней.

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