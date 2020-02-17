В Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине. Ему выразили протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Об этом сообщается Facebook дипломатического ведомства.

Временного поверенного вызвали 17 февраля и потребовали от россиян неукоснительно придерживаться международно-правовых обязательств и договоров, а также безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа.

"В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь", - сказано в посте МИД в соцсети.

Также в министерстве в очередной раз подтвердили принципиальную позицию относительно неизменности статуса Автономной Республики Крым и Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины.

Как писала "Страна", задержание российскими пограничниками украинского судна с четырьмя рыбаками произошло 15 февраля.

Мы также сообщали, что задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве.

Еще мы приводили слова руководителя Госпогранслужбы, который заявил, что рыбаков должны выпустить после окончания административного ареста.